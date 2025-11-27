“新型”「カローラ」公開！トヨタと中国第一汽車集団の合弁会社「一汽トヨタ」は2025年11月19日、新型セダン「カローラ」を発表しました。最新“サメ顔”の「新モデル」！カローラは1966年の初代デビューから世界販売累計5000万台以上を誇るグローバルベストセラーモデル。現行モデルのセダンは2019年に登場した12代目にあたります。世界中の主要市場で現地生産されており、中国もそのひとつです。【画像】超カッコイイ！ こ