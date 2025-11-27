26日、大阪市淀川区の路上でバイクがひき逃げされ男性が死亡した事件で、警察は56歳のトラック運転手を逮捕しました。【映像】横転したバイクやヘルメット（現場の様子）過失運転致死やひき逃げの疑いで逮捕されたのは、吹田市のトラック運転手・崎浦旬也容疑者（56）です。崎浦容疑者は26日午前8時すぎ、淀川区十三東でトラックを運転中にバイクと接触したにもかかわらず、そのまま逃走し、バイクに乗っていた北橋新さん（3