元プロ野球広島監督の野村謙二郎氏が２２日付で自身のインスタグラムを更新。プロ野球のレジェンドたちと釣りをしたことを報告した。野村氏は「地元凱旋！同郷の川崎憲次郎の番組『川崎漁業組合』にいつものメンバーで朝４：００起きで日の出前に出港宮本君は初めての釣り『頼む釣ってくれー』と願いながら、さて結果は、、、」と投稿。ヤクルトで活躍した川崎憲次郎氏や宮本慎也氏、西武・中日で活躍した和田一浩氏と