そのとき集まったメンツによっては、テンションが上がらない合コンもあるかもしれません。とはいえ、それを顔や態度に出すのはマナー違反でしょう。そこで今回は10代から20代の独身女性118名に聞いたアンケートを参考に「好みの子がいないからって露骨すぎ！合コン中のNG行動」をご紹介します。【１】女性陣と対面するなり苦笑いを漏らす「目を合わせた瞬間に吹き出すなんて失礼ですよね」（10代女性）というように、レディの顔を