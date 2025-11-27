◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）大会初出場の１９歳ルーキー・入谷響（加賀電子）が今季最終戦でメジャー初制覇に挑む。男子ツアー４８勝の中嶋常幸に師事する入谷は、ツアー４位の平均飛距離２５９・４３ヤードを誇る飛ばし屋。６月のニチレイレディスで今季ルーキー一番乗りの初優勝を飾った。メルセ