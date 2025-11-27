秋篠宮妃紀子さまと悠仁さまは11月22、23日、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」を観戦するために伊豆大島を訪れられた。 【写真】伊豆大島で特産品のアシタバを手に持つ、スーツ姿の悠仁さま。他、学園祭で女性に話しかけられる悠仁さまや夜遅くまでファミレスの前で会話をする姿などもご公務で離島を訪問されるのが初めての悠仁さま。伊豆での初日は2013年に発生した台風26号による土砂災害の慰霊碑に供花