「長男としてのプレッシャーもあったのかもしれないね……」──そう述懐するのは、殺人未遂の容疑で東京地検に送検された陸上自衛官・大津陽一郎容疑者（43）＝東京都練馬区＝の地元の知人だ。自衛隊で25年間働き、同僚からも「寡黙で真面目」と評された容疑者が、なぜ人を殺めようとしたのか。【写真】現場にスプレーで残された謎の”バツ印”、「名家の坊ちゃん」だった大津容疑者の実家ほか取材班は男の背景を知るため、出生