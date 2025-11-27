バンダイナムコグループは２６日、新宿マルイ本館（東京都新宿区）に１２月５日にオープンする人気漫画「ワンピース」の初めての公式旗艦店を報道陣に公開した。１フロア全てを使い、主人公ルフィが冒険した島々をイメージした店内で、限定品をそろえたほか、オリジナルのＴシャツなどが作れる体験型となっている。本館４階の１１８５平方メートルで、フィギュアなど約８００点のグッズが並び、このうち約５００点は、海賊船「