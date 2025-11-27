【モデルプレス＝2025/11/27】テレビ東京では、2026年1⽉7⽇からドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（毎週⽔曜深夜24時30分〜）を放送決定。石井杏奈が主演を務め、上田竜也が共演する。【写真】上田竜也「謎ディ」影山役で雰囲気一変◆「聖ラブサバイバーズ」ドラマ化決定原作は「ホタルノヒカリ」「⻄園寺さんは家事をしない」などの数々の話題作を⽣み出す、ひうらさとる氏による同名作。講談社と