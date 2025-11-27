【モデルプレス＝2025/11/27】乃木坂46が、11月26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリース。モデルプレスではグループのキャプテンを務める3期生・梅澤美波（うめざわ・みなみ／26）と副キャプテンを務める5期生・菅原咲月（すがわら・さつき／20）にインタビューを実施し、楽曲の印象やWセンターを務める6期生メンバーについて聞いた。【インタビュー前編】【写真】乃木坂46梅澤美波、久保史緒里へ「妹からキレイなお姉さんになり