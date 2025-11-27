【動画】 ホースマンたちの思い出に残るJCは？｜https://youtu.be/98UfZdiwcRE 11月30日はジャパンカップ！たくさんのホースマンから「思い出のジャパンカップ」を聞いちゃいました。あなたの思い出のジャパンカップは入っていますか！？ ナレーション：山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー） お話いただいた20人のホースマンたちオープニング武豊 騎手友道康夫 調教師永島まなみ 騎手前川