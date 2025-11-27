レーシングドライバーの富下李央菜（とみした・りおな）さん（19）が、2025年11月22日にインスタグラムを更新。エクステンションを着け、ロングヘアーに変身した姿を公開した。「エクステをつけて髪の毛を伸ばしました」富下さんはインスタグラムで、「エクステをつけて髪の毛を伸ばしました」と投稿。直近の投稿では肩につくくらいの長さの髪だったのが、胸の位置まであるロングヘアーになっている。コメント欄には「可愛すぎるだ