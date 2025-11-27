NZ中銀総裁NZ経済は回復の勢いを取り戻している、勢いは来年も続くと予想 NZ中銀のホークスビー総裁は現在NZ経済は回復の勢いを取り戻していると語った。 NZ経済は厳しい経験をしてきたが、現在は回復の勢いを取り戻している。この勢いは2026年も続くと予想される、勢いは高まるとさえ予想している。きのうのNZ中銀会合で1人が利下げに反対したが、この委員はインフレの上振れリスクを重視したため金利を据え