俳優の梅沢富美男が２５日付で自身のインスタグラムを更新。料理の腕前を披露した。梅沢は「インスタで見かけて最近はまってる春菊のチヂミ。カリカリに焼くと春菊いくらでも食べられる。コツはチヂミの生地を少なくする事。あくまで春菊と海老の接着剤くらいの感覚で混ぜると美味しいよ！ぜひやってみてね！＃春菊のチヂミ＃富美男料理＃芸能人料理チャンピオン」と投稿。笑顔で作ったチヂミの皿を持つ姿を公開した。