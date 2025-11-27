連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第９回村上佳菜子 前編（全２回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第９回は、2014年ソチ五輪に出場した村上佳菜子の軌跡を振り返る。前編は、一気に飛躍したジュニア時代から日本女子の中心選手へと駆け上がっていった道のりについて。2