４年時に念願の２区を走り区間賞獲得した中大・藤原正和（中） photo by 代表撮影/時事通信箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載04：藤原正和（中央大／2000〜2003年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史のなか、