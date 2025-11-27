●まさかの蜷川幸雄役で小栗旬登場 三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第9話が、26日に放送。今回は蜷川幸雄を演じる小栗旬にも驚いたが、最終幕スタートの見どころと、“気になるあの役”を演じる、野間口徹について語ってみたい。野間口徹○【第9話あ