リウマチは免疫システムの異常によって引き起こされる自己免疫疾患ですが、その発症の原因は明確には解明されていないそうです。最近では喫煙や歯周病も発症に影響を与えることが分かり、注目を集めています。特に女性の発症率が高いと言われていますが、具体的にはどのような人がリウマチになりやすいのでしょうか。みかわ整形外科クリニックの三河先生に、原因やなりやすい人の特徴などを解説いただきました。 監修医師：三