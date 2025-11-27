現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するリバプールがオランダの強豪PSVとホームで対戦した。公式戦ここ11戦で８敗と絶不調のリバプールは、開始早々に主将ファン・ダイクのハンドでPKを献上。これをペリシッチに決められ、６分に先制を許す。しかし16分、左サイドからガクポが仕掛けてシュート。GKコバージュがセーブしたこぼれ球をソボスライが詰めて、試合を振り出