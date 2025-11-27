UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 リバプールとPSVの試合が、11月27日05:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、デニス・マン（FW