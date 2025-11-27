人気コスプレイヤーのえなこが27日までに、自身のSNSを更新。TBS系の人気番組『SASUKE2025〜第43回大会〜』に出場すると発表した。【写真】可愛すぎてクリア…サンタコスを披露したえなこえなこは「なんと…」と書き出すと、「12月24日＆25日放送の『SASUKE』に出演します！！」と報告。「クリスマスの放送なのでサンタのコスプレで挑戦しました」と明かし「テレビの前で応援してね」と呼びかけた。引用された投稿ではえなこ