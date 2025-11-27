剛力彩芽が、10代で両親にプレゼントしたものを明かし、MEGUMIやヒコロヒーが驚く場面があった。【映像】剛力彩芽が10代で両親にプレゼントした衝撃のもの11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの丸高愛実。