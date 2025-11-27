自身にADHDの特性があるかどうかを確かめられるテスト「ASRS v1-1」が、世界保健機関と複数の研究者らからなるグループにより作成・公開されています。Adult ADHD Self Report Scale (ASRS v1-1)(PDFファイル)https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftpdir/adhd/adhd/Old%20Versions/18Q_Japanese_final_updated.pdfA One-Minute ADHD Test (23/30) - by Sasha Putilinhttps://psychotechnology.substack.com/p/a-one-minute-adhd-t