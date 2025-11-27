OpenAIのチャットボットChatGPTは、より簡単に適切な製品を見つけられる新機能「ショッピングリサーチ」を追加しました。すでにiPhone・iPadアプリおよびウェブ版で利用でき、日本でも使用可能です。 ↑新しい買い物体験（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。 この機能は、ユーザーが探している製品の条件をざっくり伝えるだけで、最適な製品を見つける手助けをします。 たとえば「小さなアパート向けで最も静かな