「当時、運転手の未熟さは認識していませんでした」弁護側はこう供述し再度無罪を主張した。11月17日に東京高裁で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社社長・高橋美作被告（64）と元運行管理者・荒井強被告（57）の控訴審初公判が行われた。’16年１月15日深夜２時ごろ、高橋被告の会社が運行する大型スキーツアーバスが長野県軽井沢町の国道脇に転落。大学生や運転手ら15人が亡くなる大事故となった。「’23年６月に