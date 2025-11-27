ロシアの大統領補佐官は、アメリカのトランプ政権の特使が来週、モスクワを訪問し、プーチン大統領と会談を行うと明らかにしました。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は26日、アメリカのウィットコフ特使が来週、モスクワを訪問することで暫定的に合意したと発表しました。プーチン大統領と会談を行うということです。ウィットコフ氏のほか、ウクライナ情勢に関わるトランプ政権の関係者数人が同行する予定だとしています。また、ウ