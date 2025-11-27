今季ベストナインを獲得したプロ野球・巨人の泉口友汰選手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席しました。プロ2年目の泉口選手は今季ショートのレギュラーに定着。133試合に出場してリーグ2位の打率.301を記録、ゴールデン・グラブ賞にも輝くなど飛躍のシーズンとなりました。表彰式に登場した泉口選手は今季を振り返って、「リーグ3位という悔しい結果に終わってしまった。来シーズンはリーグ優