NiziU 9人組ガールズグループNiziU(ニジュー)11月19日にリリースした、3rd Album『New Emotion』が主要週間アルバムチャートで３冠を達成した。 「2025/12/1付オリコン週間アルバムランキング」(集計期間：2025年11月17日（月）〜11月23日（日）)にて１位を獲得した。2021/12/6付の1stアルバム『U』から5作連続（2021年11月24日リリース『U』、2023年7月19日リリース『COCONUT』、2024年7月24日リリース『RISE UP』