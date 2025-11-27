岡宮来夢 ミュージカル『ISSA in Paris』で小林一茶を演じる岡宮来夢が25日、小林一茶のゆかりの地で地元でもある長野県を訪れ、長野県副知事表敬訪問・信濃町町長表敬訪問・一茶記念館見学した。【写真】岡宮来夢、小林一茶ゆかりの地、そして地元長野県でPR活動2026年1月10日〜30日東京・日生劇場、2月7日〜15日大阪・梅田芸術劇場メインホール、2月21日〜25日愛知・御園座で、ミュージカル『ISSA in Paris』を上