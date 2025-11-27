なくなればいいのに。この記事の画像を見るメディアで見聞きする「犯罪」は、どこか他人事に感じられる。だが、法的な視点で日常を見てみると、犯罪は身近なものであると気づく。思わぬ行為が「罪」にあたることは意外と多い。『なくなればいいのに。』（穴沢大輔/自由国民社）は「罪って何？」と、改めて考えるきっかけを授けてくれる一冊。著者は、身近な出来事を法的な視点で見つめ、罪になる・ならない理由を解説。