SNSで知り合った人物からウソの投資話を持ちかけられ、愛知県内に住む60代の女性が現金や金の延べ棒など8000万円あまりをだまし取られました。 警察によりますと、豊川市に住む60代の自営業の女性は、ことし8月から10月にかけてフェイスブックで面識のない女性と知り合ったことをきっかけに、女性の叔父を名乗る人物らからLINEで金への投資話を持ちかけられました。 女性はウソの話を信じ込み、投資アプリをダウンロードし