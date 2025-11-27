元HKT48のメンバーで、タレントの外薗葉月（ほかぞの・はづき＝26）が26日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。相手はプロ野球・読売ジャイアンツのリチャード内野手（26）。身長152センチの外薗と189センチのリチャードで、その差37センチの身長差夫婦が誕生した。 【写真】外薗葉月を肩に担ぐリチャード身長差がスゴい！ 外薗は「ご報告」と題して「先程、砂川リチャードか