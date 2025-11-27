◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）＝２６日、栗東トレセンチャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京）の１週前追い切りが２６日、東西トレセンで行われた。昨年のフェブラリーＳを制したペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英智厩舎・父キングカメハメハ）は、栗東・坂路でベイラム（３歳１勝クラス）と併せ５７秒５―１２秒１。２馬身ほど追走した相手に、ラスト３００メートル付近