俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）第８話が２５日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ラストシーン。家出してきた勝男（竹内涼真）の母・陽子（池津祥子）と、陽子を探しに来た父の勝（菅原大吉）。勝男が朝食を手作りし、３人で食卓を囲んだ。勝男が出汁（だし）からとって作ったみそ汁を、勝は一口。勝男に「どう？」と