歴代興行収入 全世界NO.1映画シリーズ最新作となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』家族を失ったサリー家が団結し“炎の決戦”へ立ち向かう、目を奪う圧巻の新映像＆日本版ポスター解禁されました。 映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』 全世界歴代興行収入ランキングで第1位、人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）。そしてジェームズ・キャメロン監督のもう一つの代