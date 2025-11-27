モデル・俳優の生見愛瑠が、きょう27日放送の日本テレビ系「THE突破ファイル『CAめるるが大突破SP』」（後7：00〜後9：00）に出演する。【番組カット】賢明な判断をくだす機長・風間俊介今回は、生見がCAを演じ、搭乗した飛行機内で起こるあらゆるトラブルを解決していく「CAめるる 空の上の突破劇」を届ける。ある母は、息子が機内の通路に落としたゲーム機を拾おうとシートベルトを外した。その時、乱気流によって飛行機は