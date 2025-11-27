ダンスボーカルユニット、新しい学校のリーダーズが26日、「第54回ベストドレッサー賞」インターナショナル部門を受賞し、都内で行われた発表・授賞式に登場した。青春日本代表として「真っ青に染まったセーラー服」を着用し、ポーズを決めた。活動10周年。「アメリカのレーベルとの契約してからは、国内と国外の活動が半々」とし「チャンスをがっしりつかませていただいた」。俳優本田響矢（26）、檀れい（54）らも登壇した。