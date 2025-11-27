3人組グループ、純烈が26日、都内で公演を行い、リーダー酒井一圭（50）がプロデュースする新人4人組グループ「モナキ」の結成を発表した。メンバーは「元テニスの王子様」じん（38）、「大学院首席」サカイJr．（36）、「元ジュノンボーイ」ケンケン（29）、「太鼓の達人」おヨネ（28）の4人。来春にメジャーデビューをする。酒井が23年10月に「セカンドチャンスオーディション」で弟分グループを作ると発表していた。