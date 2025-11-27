俳優舘ひろし（75）が26日、都内で主演映画「港のひかり」（藤井道人監督）の公開記念舞台あいさつに、眞栄田郷敦、尾上眞秀、カメラマンの木村大作さんと出席した。劇中、主人公と少年がおそろいで持つキーホルダーがキーアイテムになっている。大事にしているものを聞かれた舘は「十何年前、渡哲也さんが時計をくれました。『ひろし、これしとけよ』と。自分の中では大事なものです」と明かし、さらに「渡さんが残してくれたもの