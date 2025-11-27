歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が26日、都内で銀座アスター100周年記念イベントに出席した。33年間通っているという中華料理の名店で「銀座で、入りにくいかもしれないけど、ギョーザだけ食べに来てもいい」と気軽な来店を呼びかけた。文化の継承への思いを問われると「手軽なものを結構食べる人もいるけど、味覚と文化はつながっている。味覚が発達しないと物の良しあしが分からない」と味覚の継承を訴えた。