松本幸四郎（52）中村隼人（31）が26日、都内で「壽初春大歌舞伎」（26年1月2〜25日、東京・歌舞伎座）で出演する「女殺油地獄」の取材会を行った。近松門左衛門の名作で、主人公をダブルキャストでつとめる。6回目となる幸四郎は「好きで思い入れのある作品。数を重ねたことでまた新たな発見をして挑みたい」。昨年の初役以来2回目の隼人は「こんなに早く再演をさせていただけるとは思ってもみませんでした」と喜んだ。