King＆Prince〓橋海人（26）が26日、都内で女優芳根京子（28）との映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開後御礼舞台あいさつに出席した。公開から2週間でSNSを中心に絶賛の声が相次ぎ、〓橋は「King＆Princeのチームスタッフが見に行ってくれた」と喜んだ。この日はネタバレに対して厳戒態勢を敷き、ラストシーンに関する話題になると「1回集合」と芳根と坂下監督をステージの後方に呼び、話していいかを話し合うなど