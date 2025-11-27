女優福原遥（27）が26日、都内でUGG銀座松屋通りオープンイベントに出席した。ニットのワンピースの上から革のジャケットを羽織り「レザーは普段あまり着ないけど、冬っぽくかわいい。靴も厚底になっていてスタイルを盛れる」。冬に行きたい場所を聞かれると「クリスマスマーケットが好き。買い物をしたりご飯を食べたりしたい」と語った。百田夏菜子（31）三浦翔平（37）らも出席。