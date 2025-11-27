26日、熊本県で最大震度5強を観測するなど、日本各地で相次ぐ地震。 江戸時代の津波被害を教訓に、地域一体で防災に取り組む長崎市の福田地区を取材しました。 ◆災害教育を重視する長崎市福田地区 長崎市の西部、角力灘に面した福田地区。 長崎開港以前から南蛮船の来航で繁栄した歴史があり、沿岸の住宅地は海抜 約5メートル。 地区全体に9000人ほどが暮らしています。 今月4日、地元の福田中学校で行われ