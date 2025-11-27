◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン糸を引くような伸び脚だった。ウイナーズナイン（牡２歳、栗東・小栗実厩舎、父エピファネイア）はＣＷコースで西村淳也騎手を背に追い切られ、６ハロン８４秒２―１１秒１を馬なりでマークした。小栗調教師は「ジョッキーが今週も乗りたい、と言って乗ってくれた。落ちついて走れていたし、首を使っていい動き