【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３１４・６７ドル高の４万７４２７・１２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内にも追加利下げに踏み切るとの観測から、金融やＩＴなど幅広い銘柄が買われた。値上がりは４営業日連続。半導体大手エヌビディアなどが好決算を発表し、ＡＩ（人工知能）関連銘柄が過剰に値上がりしているとの警戒感が和らいだ。ＩＴ大