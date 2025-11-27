きょうは、低気圧や前線の影響により、天気はゆっくり下り坂となるでしょう。午前中は、スッキリと晴れる所が多いですが、午後は次第に雲が広がりやすくなり、西から雨雲が広がるでしょう。湿った南風の影響で、太平洋側でも雨の降る所がありそうです。前線に伴う雨雲がかかる日本海側では、風が強まり、激しい雨や雷雨となる恐れがあります。最高気温は、西日本と北陸できのうより高く、１９℃前後の予想です。東京は、きのうより