女優の安達祐実（44）が26日までにインスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を披露した。金髪に黒髪のインナーカラーを入れた、スタイリッシュなボブヘアーに変身。動画でその姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「どちらのギャル子ちゃんかと思いました!お似合い!」「めちゃイメチェン!似合ってるーーー」「髪の色が明るいから更に若く見えてまた時間が戻ったみたいです」とコメントが寄せられている。