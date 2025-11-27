¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ñ¥Õ¥©¥¹ 2¡Ý2 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î27Æü¡¿¥ê¥Þ¥½¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîÌîÂó¼Â¤Î¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¢ªGK¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢Áê¼êGK¤òÀäË¾¤µ¤»¤ë²ÚÎï¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¥â¥Ê¥³¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î27Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢5Ê¬¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿Æî