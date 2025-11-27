ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比314.67ドル高の4万7427.12ドルで取引を終えた。米利下げへの期待から、幅広い銘柄で買い注文が優勢だった。市場では、連邦準備制度理事会（FRB）が雇用下支えのため、12月に追加利下げを決めるとの見方が強まっており、米長期金利の低下を好感した買いが入った。ハイテク株主体のナスダック総合指数も4営